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Tesla подтвердила соглашение о кредитных линиях на $1,61 млрд от банков Китая

Одна из линий была использована 20 декабря, чтобы полностью погасить кредит в $0,5 млрд, выделенный 1 марта

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Tesla заключила с группой китайских банков соглашение об открытии кредитных линий на $1,29 млрд и $0,32 млрд, предназначенных для финансирования предприятия этой компании в Шанхае. Об этом говорится в уведомлении Tesla, размещенном в четверг на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Дочернее предприятие Tesla 18 декабря 2019 года заключило с синдикатом кредитных организаций в Китае соглашение об открытии на фиксированный срок кредитной линии в размере 9 млрд юаней и беззалоговой кредитной линии на сумму до 2,25 млрд юаней. В обоих случаях заемные средства будут использоваться для [финансирования] мегафабрики в Шанхае", - уточняется в уведомлении, подписанном главным финансовым директором Tesla Закарием Кирхорном.

По его словам, одна из линий была использована 20 декабря, чтобы полностью погасить кредит в $0,5 млрд, выделенный 1 марта 2019 года. Условия соглашения оговаривают, что дополнительные заемные средства можно расходовать только для строительства и налаживания производства на предприятии Tesla в Шанхае, а также на погашение иных кредитов. Среди кредиторов американского производителя электромобилей - Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China), Строительный банк Китая (China Construction Bank), Торгово-промышленный банк Китая (ICBC, Industrial and Commercial Bank of China) и Банк развития шанхайского района Пудун (Shanghai Pudong Development Bank). Ранее эти финансовые организации предоставили Tesla совместный годовой кредит в $3,5 млрд, который компания должна погасить 4 марта 2020 года.

Агентство Рейтер 23 декабря сообщало о том, что Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган". В начале 2020 года компания планирует запустить на этом предприятии сборку Tesla Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей. 6 декабря Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.

Илон Маск основал Tesla в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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