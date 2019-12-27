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"Известия": Росстандарт выявил 1,5 млн автомобилей с дефектами системы безопасности в РФ

Как сообщил изданию замглавы ведомства Алексей Кулешов, обнаруженный дефект "несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне"
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Росстандарт выявил более 1,5 млн эксплуатируемых транспортных средств с бракованной системой безопасности в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея Кулешова.

"Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру", - приводит слова Кулешова газета.

По информации издания, системы пассивной безопасности Тakata ставились на машины двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Удалось согласовать отзыв автомобилей лишь пяти марок - Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Под категорию автомобилей с браком попадают транспортные средства 2000-2014 годов выпуска, отметил представитель Росстандарта.

Как минимум 24 автомобилиста погибли, около 300 были травмированы по причине проблем в газогенераторе подушек Тakata, из-за которых может произойти взрыв даже при несильном столкновении, приводят данные Reuters "Известия".

Отзыв транспортных средств в России происходит в рамках сервисной кампании.

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