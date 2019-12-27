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СМИ: Japan Display планирует продать свой главный завод Apple и Sharp

По данным агентства Kyodo, сумма сделки может составить $800 млн

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Японская компания Japan Display, являющаяся одним из поставщиков комплектующих Apple, планирует продать свой главный завод в префектуре Исикава американскому электронному гиганту, а также корпорации Sharp. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Ориентировочная сумма сделки может составить $800 млн. Стороны настроены прийти к окончательному соглашению в марте следующего года. Само предприятие не работает с июля из-за падения заказов со стороны Apple. Завод в Исикаве, где производились компоненты дисплеев для смартфонов, был открыт в 2016 году. Финансирование его строительства осуществлялось преимущественно из средств Apple.

Бизнес Japan Display в этом году оказался под угрозой из-за отказа китайской инвестиционной компании Harvest Tech Investment Management в предоставлении финансирования для вывода компании из кризиса.

Harvest Tech Investment Management совместно с гонконгской Oasis Management должны были вложить около 80 млн иен ($742 млн) в Japan Display. Однако после выхода китайской компании из договоренности сумма сократится до $150 или $180 млн. Японская корпорация намерена продолжать вести переговоры с китайской стороной, а также искать новых спонсоров для продолжения своего бизнеса.

Japan Display была создана в 2012 году после слияния занимавшихся производством дисплеев подразделений Sony, Hitachi и Toshiba.

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ЯпонияСША
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