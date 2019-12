Представители Дерипаски рассчитывают, что суд США учтет решение суда РФ в деле о санкциях

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Представители бизнесмена Олега Дерипаски приобщили в суде Вашингтона в качестве довода к иску к Минфину США о снятии персональных санкций решение арбитражного суда Краснодарского края о признании публикаций зарубежных СМИ, на основании которых были наложены эти санкции, как не соответствующие действительности. Они рассчитывают, что зарубежный суд учтет вступившее в силу решение российского суда, сказал ТАСС в пятницу его адвокат Алексей Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края 25 октября признал несоответствующими действительности и порочащими репутацию бизнесмена публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation, на основании которых в США против Дерипаски были введены персональные санкции, законность которых его представители оспаривают в федеральном суде Вашингтона по иску к Минфину США.

"Мы приобщили решение арбитражного суда Краснодарского края к материалам иска, рассматриваемого в США. Суд в любом государстве должен быть образцом законности. Надеемся, что решение арбитражного суда Краснодарского края, вступившее в законную силу, получит должную оценку", - сказал Мельников.

Он уточнил, что сторона истца надеется, что зарубежный суд учтет вердикт кубанского суда в качестве довода, подтверждающего необоснованность наложенных на Дерипаску персональных санкций, а значит и необходимость их отмены.

Решение арбитражного суда Краснодарского края вступило в силу 2 декабря. Суд обязал издания не позднее десяти дней с момента вступления решения в силу удалить сведения со своих сайтов, опубликовать в те же сроки опровержение, а также компенсировать в пользу Дерипаски 54 тыс. рублей на оплату госпошлины. Издания уведомлены о решении суда, документы были направлены службой доставки DHL, подтвердившей вручение талонами, однако не выполнили его в установленный срок.

Суть исков

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации The Telegraph, The Times и The Nation более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

Позже Дерипаска подал иск к The Telegraph, The Times и The Nation в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций. Мельников пояснял ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не была заявлена.