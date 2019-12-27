Счетная палата считает, что СКФО не хватает механизмов привлечения частных инвестиций

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ считает, что реализации мер господдержки недостаточно для обеспечения опережающего роста Северного Кавказа, регионам СКФО необходимо расширять собственную налоговую базу, привлекать инвестиции, использовать опыт ведущих вузов для подготовки кадров в приоритетных отраслях, а органам федеральной власти - устранить недостатки в стратегическом планировании развития СКФО.

К такому выводу Счетная палата пришла по итогам оценки выполнения госпрограмм на Северном Кавказе в 2018 году, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства со ссылкой на аудитора Светлану Орлову. "Несмотря на значительную поддержку из федерального бюджета, кардинальных изменений в структуре доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов СКФО не происходит. Необходимо расширять налоговой потенциал, привлекать инвестиции, повышать качество управления региональными финансами", - цитируется в сообщении Счетной палаты Орлова.

По словам аудитора, пока не удалось переломить тенденцию отставания по ряду основных показателей регионального развития: "Так, ВРП на душу населения по СКФО за 2017 год был меньше среднероссийского в 2,5 раза. Различные преференциальные режимы и льготы, применяемые на территории региона, не обеспечили приток инвестиций и новые рабочие места".

Отмечается, что режим особых экономических зон, созданных на территории туристического кластера в СКФО, "не оказал существенного влияния на социально-экономическое развитие региона, не обеспечил увеличение инвестиций и создание новых рабочих мест, повышение качества жизни граждан и рост конкурентных преимуществ макрорегиона".

Еще одна проблема, которая, по мнению Счетной палаты, препятствует экономическому росту в СКФО - отсутствие квалифицированных кадров и достоверных данных о требующихся специалистах. "В целях максимального удовлетворения потребностей экономики СКФО в человеческом капитале необходимо использовать потенциал и опыт профильных вузов России в приоритетных для данного региона секторах - туризме, сервисе, строительстве, сельском хозяйстве", - считает Орлова.

В Счетной палате отметили недостатки стратегического планирования развития Северного Кавказа. "Федеральные органы исполнительной власти не организовали работу по координации и корректировке документов стратпланирования. Не была утверждена стратегия социально-экономического развития, не приняты меры по актуализации стратегии СКФО и региональных стратегий", - говорится в сообщении ведомства.

Замечания учтут в новой стратегии СКФО

По данным Счетной палаты, как отметил на коллегии контрольного ведомства министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, новая стратегия развития СКФО уже разработана и находится в Минэкономразвития.

"Мы работаем вместе с правительством, и я думаю, что вместе мы сделаем неплохую стратегию <...> Выводы Счетной палаты помогут нам улучшить работу", - приводятся в сообщении ведомства слова Чеботарева.

По оценке замминистра экономического развития Сергея Галкина, выводы аудиторов позволят пересмотреть подходы к реализации госпрограмм в регионах, в том числе при актуализации развития Северо-Кавказского макрорегиона.

"Безусловно, нам нужно вместе с нашими коллегами по-новому посмотреть на роль и задачи программ в целом, в том числе и по Кавказскому региону. Может быть и направления поддержки надо переакцентировать в этом отношении", - приводятся в сообщении слова замминистра.

По данным Счетной палаты, в 2018 году на реализацию госпрограмм в СКФО было направлено 323,6 млрд рублей, на 23,3% больше по сравнению с 2017 годом. Около 77% этих расходов составили средства федерального бюджета, основной объем средств (169,4 млрд рублей) пришелся на дотации субъектам Северного Кавказа. Все бюджеты регионов СКФО социально ориентированные: свыше 50% составляют расходы на образование и социальную политику.

Как сообщали ранее эксперты, эффективность государственных инвестиций в проекты на Северном Кавказе необходимо оценивать в более долгосрочной перспективе с учетом не только экономического, но и социального эффекта. По их мнению, повысить эффективность поддержки можно за счет роста доверия бизнеса к госинвестициям, а также через упрощение входа в программы поддержки для проектов среднего бизнеса.