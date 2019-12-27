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Кабмин обновил перечень регионов, где допускается создание зон территориального развития

В перечень попали субъекты России с наименьшим значением показателя социально-экономического положения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о включении 20 субъектов России в обновленный перечень территорий, на которых допускается создание зон территориального развития. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Обновленный перечень включает республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия - Алания и Тыва, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую и Чеченскую республики, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Архангельскую, Ивановскую, Курганскую, Магаданскую и Псковскую области, Еврейскую автономную область", - говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные территории имеют наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта страны.

Согласно документу, утверждение обновленного перечня позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.

Зона территориального развития в Российской Федерации - часть территории субъекта РФ, на которой в целях ускорения социально-экономического развития субъекта РФ путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его экономику резидентам зоны территориального развития предоставляются меры государственной поддержки.

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