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Минэнерго надеется, что Украина отменит решение о запрете импорта электроэнергии из России

Такие решения Киева не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей, считает глава ведомства Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает неконструктивным решение Украины запретить импорт электроэнергии из России и надеется на его отмену. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается взаимных обменов перетоками электроэнергии или поставок, такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о потребителях, населении, коммерческих организациях, которым, наверное, важнее всего, чтобы у них были свет и тепло дома, такие решения не добавляют оптимизма. Надеемся, что когда-то это решение [о запрете на импорт электроэнергии из РФ] будет отменено", - сказал он.

"Мы готовы поставлять электроэнергию в необходимых объемах, тем более в России есть избытки электроэнергии", - добавил Новак.

Ситуация вокруг законопроекта

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону "О рынке электрической энергии", предусматривающие запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.

В сентябре Верховная рада с подачи главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. В конце ноября принадлежащие компании ДТЭК Рината Ахметова Бурштынская и Приднепровская теплоэлектростанции остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии. Как заявили руководители энергетических компаний, возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС. С призывом к власти прекратить импорт выступила также Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

В начале ноября в киевском аэропорту Борисполь произошла драка между Герусом и скандально известным лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Тот специально прибыл в аэропорт, откуда собирался улететь Герус, чтобы лично высказать главе комитета претензии относительно импорта электроэнергии из РФ. Герус в связи с этим заявил, что Ляшко защищает интересы Ахметова.

В итоге по предложению того же Геруса Верховная рада 4 декабря запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Соответствующий документ во втором чтении "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" поддержали большинство депутатов.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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