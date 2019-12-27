Компания "Аэрофлот" получила в Шанхае отраслевую награду Stars Awards

ШАНХАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" удостоилась в пятницу престижной китайской отраслевой награды Stars Awards в номинации "Лучшая авиакомпания для транзита из Китая в Европу". Соответствующая награда учреждена и присуждается одним из старейших в стране журналов о туризме и путешествиях Travelling Scope.

Церемония награждения победителей в различных номинациях состоялась в гостинице St. Regis в исторической части Шанхая. "Мы планируем продолжать наращивание на самом для нас приоритетном иностранном рынке, в Китае. Будем предлагать все больше и больше услуг для наших китайских пассажиров, чтобы их путешествие в Россию и другие страны мира происходило с максимальным комфортом", - сказал начальник отдела департамента общественных связей "Аэрофлота" Александр Лукашин, получивший награду от имени авиакомпании, передает ТАСС с места событий.

Как рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор журнала Travelling Scope Чжан Даньян, в голосовании для определения победителей в этом году приняли участие около 1 млн человек. "В последние несколько лет Россия остается очень горячим туристическим направлением. На протяжении двух лет постоянно растут количественные показатели по туризму в России", - сказала она, добавив, что вполне естественно делать выбор в пользу ведущей российской авиакомпании для перелетов в Россию. Кроме того, констатировала Чжан Даньян, компания "Аэрофлот", заслужившая хорошую репутацию у пассажиров с точки зрения безопасности полетов, является прекрасным выбором для путешествующих транзитом через Россию в Европу.

Журнал Travelling Scope выпускается с 1980 года и является самым старым специализированным изданием в Китае, которое рассказывает читателям об индустрии туризма. Журнал можно найти не только в газетных киосках, но и на полках библиотек во многих городах страны. Учрежденная им награда Stars Awards присуждается в этом году в третий раз.