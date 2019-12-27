На Кунашир впервые за декабрь привезли бензин и дизтопливо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Судно с бензином и дизелем в пятницу ночью прибыло на Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область), где с начала декабря из-за погодных условий отсутствовало топливо. Топливо было разгружено и доставлено на автозаправочные станции (АЗС), сообщили ТАСС в администрации Южно-Курильского района.

С начала декабря жители Кунашира не могли заправить свои автомобили из-за отсутствия топлива на АЗС. На остров оно завозится компаниями-поставщиками "К-Маркет" и "ТСК" из Приморского края. Из-за неблагоприятных погодных условий поставщики весь декабрь не могли доставить топливо. Кроме того, "К-Маркет" некоторое время не могла найти свободное судно для перевозки. Социальные учреждения и экстренные службы острова использовали для передвижения собственный топливный резерв.

"Судно с топливом прибыло в ночь на пятницу, но ночью порт не работает, поэтому разгрузка осуществлялась днем. Сейчас судно разгружено, топливо уже поступило на АЗС", - сообщил собеседник агентства.

По информации администрации, на АЗС топливо выдается автомобилистам с ограничением в 20 литров на каждого. В противном случае топлива не хватит на всех жителей острова. "Это не основная поставка, основная будет 31 декабря, тогда топливо привезут в достаточном объеме. Сейчас выдаем с ограничениями, чтобы на всех хватило и чтобы все могли поездить на автомобилях до нового года", - уточнили в мэрии.

По информации синоптиков, сейчас на Курильских островах спокойная облачная погода, ветра и осадков нет. Температура воздуха - минус 4 градуса. Однако 31 декабря на Курилах ожидается снег с дождем, ветер со скоростью до 12 м/c. По мнению синоптиков, есть вероятность, что в канун нового года судно с топливом снова не сможет подойти к Курилам.

Кунашир - самый южный остров Большой Курильской гряды в Сахалинской области. На его территории расположен Южно-Курильский городской округ, включающий административный центр поселок Южно-Курильск и еще шесть населенных пунктов. Там проживают более 11,5 тыс. человек.