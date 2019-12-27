Песков объяснил расходы Москвы на празднование Нового года высоким уровнем доходов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Высокие расходы Москвы на украшение города к Новому году и обустройство открытых катков в столичных парках объясняются соответствующим уровнем доходов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию РБК, согласно которой в целом эти расходы столицы в нынешнем году превышают 1,5 млрд рублей.

"Здесь правильное слово - пропорция, - сказал Песков. - В пропорции этот субъект РФ очень много зарабатывает, субъект действительно богатый".

Представитель Кремля указал, что высокие доходы столица получает "в результате весьма успешной политики по развитию малого и среднего бизнеса, по развитию инфраструктуры и экономики в целом". Он напомнил, что город не потерял в доходах, а наоборот увеличил их после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", "Газпром нефть" и другие.