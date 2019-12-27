СМИ: Украина потеряет $31,2 млн из-за новых санкций РФ

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Украина потеряет 1,3% экспорта в РФ из-за введенных Москвой в декабре новых санкций по ряду украинских промышленных товаров. Об этом сообщило в пятницу издание "Экономическая правда".

"Украина недополучит на рынке $31,2 млн и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ после введения Россией санкций по ряду украинских промышленных товаров", - отмечает издание.

По его данным, правительство РФ запретило своим производителям экспортировать на Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров стоимостью $21,4 млн. Украина, как утверждает "Экономическая правда", получала почти половину этих товаров из России.

При этом в денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины). Они составят $16,1 млн, поскольку запрещен ввоз в РФ грелок, медицинских трубок и воздуховодов, жгутов. Кроме того, рынок котлов для центрального отопления недополучит $8,7 млн.

В то же время санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на украинских производителях, поскольку, по данным Госстата Украины за 9 месяцев 2019 года, экспорт этих товаров не осуществлялся.

Российское правительство 17 декабря расширило перечень запрещенных к ввозу украинских товаров и запретило импорт бумажных отходов на украинскую территорию.