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Арбитраж отклонил иск "Русского национального коммерческого банка" к МГИМО на 151 млн руб.

По данным материалов дела, банк не доказал наличие задолженности института перед "Строй Групп"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказался взыскать более 151 млн рублей с Московского государственного института международных отношений по иску крымского "Русского национального коммерческого банка" (РНКБ). Согласно материалам в картотеке арбитражных дел, РНКБ не доказал наличие задолженности МГИМО перед "Строй Групп".

Как следует из материалов дела, в 2017 году МГИМО и строительная компания "Строй Групп" заключили государственный контракт на 150 млн рублей на финансирование строительства общежития. В начале 2019 года строительная компания получила кредит сроком на два года в РНКБ для выполнения работ. Кроме того, "Строй Групп" уступила права требования с МГИМО денежных средств. Объем уступленных прав составил более 1 млрд рублей.

В связи с возникновением задолженности по кредиту, в июле 2019 года "Российский национальный коммерческий банк" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к МГИМО о взыскании задолженности в размере более 151 млн рублей.

Согласно решению суда, РНКБ не доказал наличие задолженности МГИМО перед подрядчиком. Кроме того, ни РНКБ, ни "Строй Групп" не предоставили первичных доказательств выполнения и сдачи работ в большем объеме, чем было оплачено университетом.

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Россия
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