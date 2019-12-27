Subaru отзывает в РФ свыше 42 тысяч авто из-за возможных проблем с подушкой безопасности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Subaru - ООО "Субару Мотор" - отзывает в России 42 тысяч 149 автомобилей из-за возможных проблем с подушкой безопасности. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат авто марки Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH), реализованные с 2005 год по 2011 год.

"Причиной отзыва транспортных средств является маловероятное, однако возможное проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. спустя длительное время эксплуатации автомобиля", - говорится в сообщении.

В Росстандарте предупредили, что из-за этой проблемы возможен дефект газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повышается риск получения повреждений.

"Связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта", - добавили в ведомстве.

На всех транспортных средствах, попадающих под отзыв, будет заменен газогенератор фронтальной подушки. Все работы будут бесплатными для владельцев.