ТЛЦ "Белый Раст" обеспечил первую тестовую отправку груза

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Осуществлена первая отправка груза из ТЛЦ "Белый Раст", следует из сообщения компании.

Первый состав с грузом "Леруа Мерлен" отправился сегодня по маршруту ТЛЦ "Белый Раст" - ТЛЦ "Евросиб-Терминал-Новосибирск".

В 2020 году запланированы регулярные отправления контейнерных составов по международным и внутрироссийским маршрутам.

"Сегодня состоялся запуск ТЛЦ, знаменующий итог упорной работы нашей общей команды на протяжении двух лет. Через полгода мы ожидаем завершения первой очереди проекта", - отметил генеральный директор ООО "ТЛЦ "Белый Раст" Ма Юньчи.

ТЛЦ "Белый Раст" - это крупномасштабный объект, расположенный в 32 км к северу от Москвы, недалеко от Московского малого кольца (А107) и Большого Московского окружного железнодорожного кольца. Проект реализуется с 2017 года ОАО "РЖД" и ГКОО "Ляонин Порт", созданной в результате интеграции портов Инкоу и Далянь. Общая площадь проекта - 1,79 млн кв. м. Первая очередь проекта включает в себя строительство трех фронтов погрузки/выгрузки по 1050 м, складских помещений площадью 36 тыс. кв. м, что позволит обрабатывать до 300 тыс. TEU. После ввода в эксплуатацию третьей, завершающей очереди проекта, мощность ТЛЦ составит 725 тыс. TEU.

Терминально-логистический центр "Белый Раст" на национальном уровне будет служить точкой опоры для российской стратегии Евразийского экономического союза, отмечается в сообщении компании. Он также соответствует направлению развития, выдвинутому в рамках инициативы Китая "Один пояс - один путь".