Минсельхоз согласовал наделение Россельхознадзора правом контролировать оборот пестицидов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз согласовал законопроект о наделении Россельхознадзора правом контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящее время проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами" прошел межведомственное согласование с федеральными органами исполнительной власти", - сказал официальный представитель министерства.

Он пояснил, что в ближайшее время документ будет направлен в Аналитический центр при правительстве России для рассмотрения на заседании профильной рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины". "После проведения необходимых процедур, предусмотренных регламентом, законопроект будет внесен в правительство РФ в установленном порядке", - добавил официальный представитель Минсельхоза.

В июле 2019 года Россельхознадзор сообщал, что считает необходимым вернуть Минсельхозу полномочия по контролю над применением агрохимикатов, в том числе для того, чтобы предотвратить массовую гибель пчел в России. По данным ведомства, в течение последних восьми лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. По мнению представителей ведомства, такая ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области.