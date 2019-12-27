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Сдачу участка метро Петербурга от "Казаковской" до "Путиловской" перенесли на 2023 год

Стоимость контракта составляет 37,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Сдачу строящегося участка новой Красносельско-Калининской (шестой) линии метро Санкт-Петербурга от "Казаковской" ("Юго-Западной") до "Путиловской" станций перенесли с июня 2022-го на 2023 год. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Контракт с генподрядчиком на участки "Казаковская" - "Обводный канал - 2" с электродепо "Красносельское" и "Казаковская" - "Путиловская" дирекция транспортного строительства (подконтрольна комитету) заключила по строительству петербургской подземки - компанией "Метрострой" в декабре 2015 года.

"Исходя из условий финансирования работ на участке Красносельско-Калининской линии от "Казаковской" до "Путиловской" станций, остаток финансирования по объекту отнесен на 2023 год. В связи с этим государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" заключило с ОАО "Метрострой" дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ", - сказала собеседница агентства.

Стоимость контракта составляет 37,7 млрд рублей, из которых "Метрострой" уже выполнил работы на 5,7 млрд рублей. Сумма неотработанного аванса составляет 3,1 млрд рублей, уточнили в комитете.

Проект Красносельско-Калининской линии, которая соединит юг и северо-восток города, включает в себя строительство шести станций "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая" "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная").

Станции "Казаковская" и "Путиловская" являются объектами глубокого заложения и будут расположены в Красносельском районе. "Путиловская" - на улице Васи Алексеева и "Казаковская" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.

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