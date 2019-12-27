Кабмин утвердил субсидирование затрат на сертификацию сельхозпродуктов на внешних рынках

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила субсидирования с 1 января 2020 года части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса России на внешних рынках. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках", - говорится в документе.

Документ также утверждает постановление о выполнении функции агента правительства по предоставлению субсидий Российским экспортным центром без выплаты вознаграждения. Как говорится в документе, сертификация продукции АПК на внешних рынках предполагает комплекс работ (мероприятий), осуществляемых для оценки соответствия этой продукции требованиям внешних рынков. К ним относятся ветеринарно-санитарные и фитосанитарные мероприятия, транспортировка, хранение, испытания и утилизация испытательных образцов, а также комплекс работ, которые проводятся для оценки соответствия продукции требованиям внешнеторгового контракта, в том числе при проведении добровольной сертификации для получения сертификатов "халяль" и "кошер".

Субсидия будет предоставляться организации для компенсации части затрат, понесенных в течение 12 месяцев до дня подачи заявки о заключении соглашения между организацией, Российским экспортным центром и Минсельхозом. Размер субсидии составит 50% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат при условии транспортировки в течение 12 месяцев до дня подачи заявки объема продукции агропромышленного комплекса на сумму, превышающую размер запрашиваемой субсидии не менее чем в пять раз. Если объем продукции будет превышать запрашиваемую субсидию не менее чем в 10 раз, размер субсидии составит 90%.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году экспорт продукции АПК должен достичь $45 млрд. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2019 году этот показатель составит около $25 млрд против $25,8 млрд в 2018 году.