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Индекс Мосбиржи поставил очередной рекорд к концу недели

Показатель вырос до 3050,47 пункта

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к концу недели в очередной раз переписал исторический максимум. К завершению торгов индекс вырос на 0,62% - до 3050,47 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,95%, до 1549,4 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:35 мск снизился на 0,23%, до 62,07 рубля, курс евро вырос на 0,42%, до 69,345 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,44% - до $68,2 за баррель.

"Торговые обороты в пятницу были невысокими, покупки совершали главным образом российские инвесторы, вместе с тем на рынке отмечено и возвращение после рождественской паузы иностранных игроков. При отсутствии внешнего негатива и сохранении комфортных цен на нефть у индекса Мосбиржи есть шансы на дальнейшее продвижение вверх", - отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Из важной статистики в предпоследний день года аналитики выделяют объем розничных продаж Германии в ноябре, а также предварительную оценку ноябрьского сальдо внешней торговли товарами в США.

В понедельник в "БКС Премьер" ожидают движения индекса в пределах 3035-3070 пунктов, курса рубля к доллару - в диапазоне 61,7-62,7 рубля.

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