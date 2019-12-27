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Правительство утвердило правила эксплуатации аттракционов

Требования устанавливаются к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, изготовленных до вступления в силу соответствующего технического регламента ЕАЭС в апреле 2018 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, устанавливающее требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, изготовленных до вступления в силу соответствующего технического регламента ЕАЭС в апреле 2018 года. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Утверждены требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, изготовленных и введенных в действие до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов". Это будет способствовать повышению их безопасной эксплуатации", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В записке поясняется, что техрегламент ЕАЭС, вступивший в силу в апреле 2018 года, распространяется только на аттракционы, впервые вводимые в эксплуатацию на территории союза.

"Отсутствие единого перечня требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов и их вспомогательных устройств приводит к увеличению количества несчастных случаев при их эксплуатации", - отмечают в правительстве.

Документ разработан Минпромторгом РФ, указывается на сайте.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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