Пермский технопарк Morion Digital получил статус регионального оператора "Сколково"

ПЕРМЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Технопарк Morion Digital в Перми подписал соглашение о сотрудничестве с фондом "Сколково" и получил статус регионального оператора фонда в регионе, это позволит пермским технологическим и инновационным компаниям получать статус резидента фонда и пользоваться его мерами поддержки. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор технопарка Оскар Ягафаров.

"У нас все решилось. Статус [регионального оператора фонда "Сколково"] мы получили, подтвердили. Он дает нашим высокотехнологичным компаниям Пермского края получить те возможности, те льготы для развития, которые ранее не были доступны. С подписания соглашения теперь льготы "Сколково" распространяются", - сказал он.

По информации службы маркетинга технопарка Morion Digital, стратегическим партнером регионального оператора фонда "Сколково" в Пермском крае выступит "Технопарк Пермь". Его председатель совета директоров Евгений Протопопов сообщил ТАСС, что переговоры по присвоению статуса регоператора шли полгода. В пермском технопарке появятся сервисы "Сколково", для резидентов будут действовать федеральные налоговые льготы. "Дополнительные гранты, дополнительные налоговые льготы, нулевой НДС, нулевой налог на прибыль, при определенных параметрах нулевые таможенные пошлины", - пояснил он.

Также среди основных мер поддержки фонда "Сколково" акселерационные программы, центры коллективного пользования, менторские программы, помощь в привлечении инвестиций и коммерциализации. Налоговые льготы действуют в течение десяти лет или до тех пор, пока выручка компании не превысит 1 млрд рублей в год.

Ранее председатель правления фонда Игорь Дроздов сообщал, что "Сколково" планирует к концу 2020 года увеличить количество регоператоров до 15. Он напомнил, что региональный оператор "Сколково" может пользоваться всеми льготами, не выезжая из своего региона. Речь идет о налоговых льготах, возможности пользоваться всеми сервисами, доступными резидентам "Сколково", взаимодействовать с партнерами фонда и иметь доступ к оборудованию, а также сервисами поддержки экспорта и импорта.

"Технопарк Пермь" - площадка для бизнесов и стартапов, которые развиваются в ключевых цифровых российских и глобальных экономиках. Проект организован группой частных инвесторов, при поддержке государственных фондов (Инфрафонд РВК, Венчурный фонд Пермского края) и в сотрудничестве с инновационным центром "Сколково". В числе резидентов 35 компаний. Технопарк Morion Digital - это бизнес-платформа для поддержки перспективных ИТ-стартапов и дальнейшего их продвижения на внешний рынок. Здесь располагаются 14 компаний. Статус резидента бизнес-инкубатора позволяет стартапам войти в профессиональное сообщество.

О фонде и региональных операторах

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в следующих областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и биомедицинские технологии. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900).