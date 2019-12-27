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Для пассажиров международных рейсов увеличились выплаты за причиненный вред

С 28 декабря вступили в силу новые правила авиаперевозок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Для пассажиров международных рейсов увеличились суммы компенсаций, которые авиакомпании выплачивают за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, задержку багажа или самого пассажира.

С 28 декабря вступили в силу новые правила авиаперевозок на основании решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

ИКАО исчисляет компенсации в особой денежной единице, которой пользуется Международный валютный фонд - "специальные права заимствования" (СДР). На сегодняшний день курс СДР к российской валюте - 85,5 рубля, к доллару - $1,38.

В случае смерти или увечья пассажира максимальная сумма компенсации вырастет со 113,1 тыс. до 128,821 тыс. СДР, в случае задержки пассажира - с 4 694 до 5 346 СДР, задержки багажа - с 1 131 до 1 288 СДР, задержки груза - с 19 до 22 СДР.

Изменения касаются только пассажиров международных рейсов - именно их права защищает Монреальская конвенция, к которой Россия присоединилась в 2017 году. Участниками Монреальской конвенции являются более 130 государств.

Теги
Россия
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