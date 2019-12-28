В Хайнане планируют увеличить поставки беспошлинных нефтепродуктов в международные порты

ХАЙКОУ /Китай/, 28 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань планирует наращивать поставки беспошленных нефтепродуктов в международные порты. Об этом сообщил заместитель главы таможенного управления города Хайкоу Чэнь Чжэнь.

"С учетом рыночного спроса и в интересах развития, принимая во внимание трудности, связанные с удовлетворением потребностей международного рынка, в особенности в Юго-Восточной Азии, мы выбрали компанию "Синопек Хайнань петролеум", которая в экспериментальном режиме уже занимается беспошлинными поставками нефтепродуктов. Мы оптимизируем экспорт соответствующих марок, помогаем предприятиям преодолевать трудности стратегического характера при выходе на международные рынки, содействуем увеличению внешней торговли", - сказал он на брифинге.

Как уточнил заместитель секретаря парткома, официальный представитель пресс-канцелярии Хайнаня Сунь Дахай, все более важную роль в поставках беспошлинных нефтепродуктов на внешние рынки играет порт Янпу на северо-западе острова. "Местные компании значительно повысили свою конкурентоспособность на международном рынке", - отметил он.

По словам представителя администрации острова, в середине ноября "Синопек" отгрузил первую партию мазута и дизельного топлива, реализовав на гонконгском рынке низкосернистое нефтяное топливо на сумму 21,3 млн юаней ($3,5 млн).

Согласно оценке экспертов, благодаря только этим поставкам "Синопек" в ближайшем будущем сможет увеличить товарооборот Хайнаня на 5 млрд юаней (около $820 млн) в год.