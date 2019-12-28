Глава "Антея" рассказал, с чем столкнулась рыбная отрасль после изменения законодательства

ПЕКИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Последние изменения законодательства о рыболовстве и введение инвестиционных квот значительно повысили риски для капиталовложений в развитие отрасли. Об этом в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил президент группы компаний "Антей" Иван Михнов.

"Последние два года были для отрасли сплошными американскими горками. Инвестиции в эту сферу после изменения законодательства стали крайне рискованными. Финансовая нагрузка, связанная с аукционами, сильно ударит по развитию отрасли", - указал он.

"Каждый день в своей работе мы сталкиваемся с кучей препятствий. Это административные барьеры, взаимоотношения с Россельхознадзором, МВД, ФСБ, имею в виду пограничников, налоговой, [Рос]потребнадзором, таможней. Пальцев двух рук, наверное, не хватит, чтобы все это перечислить", - добавил Михнов.

"Поставки живого краба также осложнены плохой инфраструктурой на границе. С китайской стороны границы все замечательно - широкие дороги, множество полос и окон для прохождения таможни; с российской - условно одно окно, где сидит человек с ружьем, и хвост машин на 150-200 фур чуть ли не до самого Владивостока. Продолжительное ожидание досмотра груза сильно осложняет поставки, и это очень критично для живой продукции", - объяснил глава компании.

"В море досмотр чуть попроще, но бывают дни - выходные, праздничные, - когда таможня не работает, что также играет против поставок живого продукта", - подчеркнул Михнов. "Предложение простое - создать нормальную транспортную и таможенную инфраструктуру, построить дороги. Мы будем работать лучше и умнее, а государство соберет больше налогов и пошлин. А пока мы работаем, что называется, не потому что, а вопреки", - указал он.

Проблемы отрасли

Как отметил глава "Антея", в будущем российская рыбопромышленная отрасль может столкнуться с серьезными проблемами. "Масштабное сворачивание отрасли еще не наступило, но настанет в будущем. Огромные цены на аукционах приведут к закрытию многих компаний. Мы все же рискнули с аукционом", - сказал он.

"Если бы мы не купили сейчас на аукционе еще дополнительные квоты на 7 тыс. тонн краба, то мы бы даже сократили свой флот, потому что половина судов осталась бы без работы. Однако нам удалось найти средства, в том числе, не буду этого скрывать, не без помощи", - рассказал Михнов.

"С 1 января наша квота составит 12 тыс. тонн краба, из которых 5 тыс. тонн в Мурманске и 7 тыс. тонн на Дальнем Востоке. Где-то 40% - это кинг-краб (камчатский краб - прим. ТАСС), остальные 60% - это стригуны", - пояснил он.

"Маржинальность крабового бизнеса сильно упала. После введения инвестиционных квот и аукциона, если останется 20% маржи, то уже будет хорошо. Мы с учетом инвестиций, строительства судов, выплаты кредитов, закладываем рентабельность 25%. До аукционов она была выше, иногда 40%, а на некоторые виды крабов достигала до 60%, но это все надо забыть, это было до поправок в законодательство", - резюмировал глава компании "Антей".

Закон о квотах на вылов краба

Закон, который предусматривает введение квоты на вылов краба в инвестиционных целях, подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителей которых возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.