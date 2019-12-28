Путин разрешил иностранным пилотам управлять экспериментальными самолетами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право пилотам-иностранцам принимать участие в управлении экспериментальными воздушными судами. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в определенных случаях "в состав экипажа экспериментального воздушного судна могут входить... иностранные граждане при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином РФ". Предусматривается также, что иностранный гражданин не имеет права быть командиром экспериментального воздушного судна.

Иностранцам предоставляют право входить в состав экипажа экспериментального судна, но только во время обучения их пилотированию, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации.

Как отмечали разработчики в пояснительных материалах, сейчас Воздушный кодекс РФ ограничивает право граждан других стран на присутствие в экипажах экспериментальных воздушных судов - самолетов и вертолетов, еще не переданных авиаперевозчику или лизинговой компании. Как отмечалось в пояснительной записке, эта норма приводит к сложностям при заключении международных контрактов на поставку российской авиатехники, так как при проведении тестовых полетов требуется участие иностранных летчиков-испытателей. Помимо этого, для сертификации российских судов по европейским и американским нормам необходимо присутствие на борту представителей иностранного сертифицирующего органа из числа летного и инженерно-технического состава. Это, в частности, касается сертификации лайнера МС-21.