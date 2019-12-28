На Ставрополье впервые начали промышленную уборку улиток

САДОВОЕ /Ставропольский край/, 28 декабря. /ТАСС/. Ферма по выращиванию виноградных улиток впервые на Ставрополье начала промышленный сбор сырья. На экспериментальном участке планируют собрать около 5 тонн улиток, сообщил журналистам в субботу руководитель фермерского хозяйства "Снейл гарден" ("Сад улиток") Артем Храмов.

В понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ Владимир Путин поддержал идею включения фермеров, которые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.

"В этом году мы запустили свое производство по выращиванию виноградных улиток. В данный момент цикл роста улитки закончен, мы собираем ее и планируем получить около 5 тонн живой улитки. В регионе впервые проходит промышленный сбор улитки", - сказал он.

Загон для улиток

Изучать технологии выращивания улиток в семейном хозяйстве Храмовых начали в 2018 году. "Мы прошли курс изучения в странах Европы, на Кипре. Наши специалисты ездили туда, работали с крупными поставщиками улиток, мы купили технологию, ферму, изначально планировали завезти [из других стран] маточное стадо улитки, не успели, сделаем это в следующем году", - пояснил фермер.

В первой теплице Храмовы разводят виноградных улиток, собранных на Ставрополье. Каждая из них прошла своеобразную диспансеризацию. "Проводили в лаборатории исследования, делали анализы, получали сертификаты, проверили каждую улитку", - пояснил фермер. Экспериментальная площадка по выращиванию улиток находится в селе Садовое Предгорного района. Площадь первой теплицы - 500 квадратных метров. Внутри поддерживается необходимая температура, установлены системы орошения, заградительные сетки и "грядки" с конструкциями, по которым улитки могут ползать.

"Улитки совсем не медленные, могут убежать, поэтому мы сделали специальные электрические заборы. Они их не убивают, вреда не приносят, но убежать не дают. <…> Два человека обслуживают теплицу, кормим улитку экологически чистым кормом", - сказал Храмов, не раскрывая подробный состав корма для улиток.

Цикл роста улитки из Предгорного района - восемь месяцев, одна особь может отложить от 50 до 100 яиц. На зиму улиточное поголовье, не достигшее нужных размеров, отправляется спать. "Собираем всю улитку перед зимой, будем укладывать ее спать. При температуре 3-5 градусов она впадает в анабиоз, покрывается корочкой. Подходящую улитку весом более 15 г отправляем на переработку, та улитка, которая не доросла, снова будет высажена на ферму и будет продолжать цикл роста", - рассказал Храмов.

На территории фермы есть еще одна теплица - ее планируют задействовать в 2020 году для выращивания маточного поголовья, завезенного из Ливана. Эти улитки за шесть месяцев достигают веса в 10 г, они уже знакомы европейским гурманам и могут поставляться на зарубежные рынки. Пока Храмовы ориентируются на рынок внутренний.

Эскарго и патчи

Улитководы и ученые отмечают, что улитка - существо универсальное, одно из самых очевидных применений - кулинария. "Мы изучали рынок улитки, увидели, что достаточно большая потребность в странах Европы - 120 тыс. тонн улитки, а спрос удовлетворяется только на 60-70%. В России у нас мало кто этим занимается, учимся, нарабатываем опыт, думаю, что можем выращивать самую лучшую улитку", - пояснил фермер.

В "Снейл гарден" улитку не только выращивают на сырье, но и сразу направляют на переработку. Производственный цех находится в соседнем Пятигорске. Пока в меню филе улитки в овощном бульоне и эскарго (блюдо из улиток). "В дальнейшем с помощью нашего партнера, шеф-повара из Москвы Луиджи Росси, мы планируем делать новые блюда - в начале 2020 года будем пробовать паштет из улитки, разные вариации эскарго, улитку овощном бульоне с овощами", - отметил фермер Храмов, добавив, что поставки пока идут в рестораны и торговые сети Москвы.

Еще одно отдельное направление работы с улиткой - ее слизь, которая может содержать муцин (основной компонент слизистых секретов). Он используется в разных косметических масках, патчах, гелях. Самый простой способ получить его - потревожить улитку, пощекотав ее, и она начинает выпускать муцин. "Когда она просто ползет по доске, в этой слизи его нет. Будем изучать совместно с учеными наиболее оптимальные способы получения муцина", - пояснил фермер.

Направление косметологии фермеры планируют развивать совместно с коллективом Пятигорского медико-фармацевтического института. "Мы ожидаем, что муцин улиток, которые выращиваются в Предгорном районе, может быть, лучше по содержанию биологически активных веществ, чем западные аналоги. Здесь особенные климатические условия, перепады температур, они потенциально могут подстегивать защитные функции этого организма, доля биологически активных веществ может быть выше", - рассказал журналистам доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Дмитрий Компанцев.

Пятикурсница института Тамара Мурсалова разработала проект, который получил федеральный грант. Теперь совместно с фермерами ученые будут искать наиболее эффективные способы получения муцина и его использования. "Множество патентов есть в США, Китае и Корее, где производство муцина занимает огромную долю, но наша специфика и экологическая ситуация не дают возможность полностью их экстраполировать. Будем адаптировать, искать собственные пути. Есть целый ряд вопросов, связанных с воздействием стресса на улиток, чтобы она выделяла муцин. Конечно, все опыты будут построены на принципах гуманистического отношения", - пояснил Компанцев.

В общей массе моллюсков

Фермер Артем Храмов считает, что выращивание улиток - выгодный бизнес. По предварительным расчетам, рентабельность может достигать 200%. Глава краснодарской компании "Азов Трейд" Олег Рева также отмечает, что этот рынок может активно развиваться. "Я работаю с большими крупными сетями. Под санкции мы не попали. Я завозил с 2005 года маточное поголовье из Франции, Италии, сейчас у меня производство больше уже настроено на готовую продукцию", - сказал ТАСС Рева.

Проблемой развития этого направления была его неопределенность. "Когда мы начали изучать вопрос, готовили документацию, сертификаты, трудно было понять, куда улитка относится, не было определенного кода, куда ее относили. Сейчас мы в общей массе моллюсков", - пояснил Храмов.

Присоединение к сельскохозяйственной отрасли позволит таким хозяйствам развиваться. "Это значит, что в дальнейшем улитководы смогут получать государственную поддержку на свою деятельность, в том числе и гранты. Развитие этого направления будет обеспечивать рабочие места, налоговые отчисления и производство высококачественного белка", - рассказал журналистам первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Сергей Талалаев.

Внимание к отрасли на федеральном уровне также сможет повысить популярность этой продукции, отмечают производители. "Как у сельхозтоваропроизводителя, у меня будет больше шансов продать свое сырье. Ждем, что после упоминания президентом вообще вырастет поток продаж, потому что сейчас у нас в России это малознакомый продукт. Мало кто о нем знает сейчас", - пояснила заводчик улиток из Ленинградского района Краснодарского края Елена Меняйленко.