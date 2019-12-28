Путин подписал закон о миллионных штрафах за сделки с незаконно добытым янтарем

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. В частности, за "совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома", лицам, уже ранее попадавшим под аналогичную статью Кодекса РФ об административных правонарушениях, грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

В случае, если речь идет о крупной партии камней, стоимость которой превышает 2,25 млн рублей, штраф может составить 2 млн рублей, а тюремный срок - до четырех лет.