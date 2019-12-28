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Путин продлили особое регулирование тарифов на газ в Крыму

Индексация оптовых цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя состоится 1 июля 2021 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 июля 2021 года срок действия особенностей применения законодательства РФ о государственном регулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях Крыма и Севастополя. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся поправки в федеральный конституционный закон о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ. В соответствии с планом очередная индексация оптовых цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя должна была состояться 1 января 2020 года. Подписанный документ продлевает до 1 июля 2021 года срок действия особенностей применения законодательства РФ о государственном регулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях Крыма и Севастополя.

Сейчас тарифы на газ в Крыму для населения в среднем на 15% ниже тарифов для ближайших регионов, в частности Краснодарского края.

В 2017 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках полномочий по тарифному регулированию на период действия особенностей применения законодательства в Крыму разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя, предусматривающий их поэтапное доведение к 1 июля 2021 года до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа. Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Крыма и Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа, отмечается в пояснительной записке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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