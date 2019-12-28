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Путин подписал закон о порядке исполнения обжалуемых антимонопольных предписаний

Закон устанавливает, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству арбитражного суда его исполнение не приостанавливается

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок исполнения предписаний антимонопольного органа, выданных органам госвласти и местного самоуправления, в случае обжалования этих предписаний в арбитражном суде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время законом "О защите конкуренции" предусмотрено, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. Вместе с тем приостановление действия предписания антимонопольного органа, выданного органу госвласти или органу местного самоуправления, создает предпосылки к невозможности оперативного устранения выявленных нарушений и, как следствие, созданию неблагоприятных конкурентных условий на соответствующем товарном рынке.

В связи с этим подписанный закон устанавливает, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству арбитражного суда его исполнение не приостанавливается (если иное не предусмотрено судебным актом).

За 2018 год антимонопольным органом выдано 568 предписаний в отношении органов госвласти и органов местного самоуправления, из них 212 предписаний оспорены в суде (четыре предписания признаны судом недействительными).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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