Путин подписал закон об электронной регистрации услуг в области единства измерений

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который направлен на совершенствование правового регулирования в области обеспечения единства измерений. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации. Он устанавливает приоритет электронной регистрации оформления результатов работ или услуг в оформлении результатов утверждения типа стандартных образцов, типа средств измерений и поверки средств измерений. Выдача документов на бумажном носителе будет осуществляться только по желанию заявителя.

Закон предусматривает, что средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений. Место, способ и форма нанесения номера (обозначения) должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства измерений (эта норма вступит в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования закона).

В состав Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений будут включены сведения о результатах мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества. Полномочия по проведению такого мониторинга и осуществлению межведомственной координации разработки и производства измерительной техники в РФ возлагаются на Минпромторг России и Росстандарт.

Принятие закона будет способствовать сокращению сроков выполнения и стоимости работ в этой сфере, на фоне перехода к цифровой экономике обеспечит прозрачность и контролируемость данных метрологических работ, исключит случаи подделки свидетельств о поверке, считают в правительстве.

Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.