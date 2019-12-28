Путин продлил особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2023 года действия норм, устанавливающих особенности регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На сегодняшний день винодельческие предприятия Крыма и Севастополя в основном уже привели свою деятельность в соответствие с нормами федерального законодательства. В частности, винодельческие предприятия завершили сертификацию основного оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, внедрены программные средства, обеспечивающие маркировку алкогольной продукции федеральными спецмарками.

При этом у ряда предприятий Крыма и Севастополя технологическое оборудование имеет большой износ и требует больших вложений в ремонт и модернизацию. Также продолжается работа по кадастровому учету земельных участков, занятыми помещениям и виноградниками, и завершить эту работу к концу года не удастся.

Подписанный закон даст возможность предприятиям отрасли в плановом режиме завершить приведение своей деятельности к требованиям федерального законодательства. Кроме того, документ позволяет реализовывать производимую в Крыму винодельческую продукцию на вокзалах и в аэропортах, поскольку из-за санкций на международные пассажирские перевозки на полуострове отсутствуют магазины беспошлинной торговли.

Согласно закону, требование оснащать автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, начнет действовать с 1 января 2021 года.

Виноматериалы, произведенные из винограда, выращенного на территории Крыма и Севастополя (урожаев до 2015 года), подлежат однократной инвентаризации, проводимой их владельцами с участием представителей федерального органа по контролю за производством и оборотом алкогольной продукции, с указанием объема таких виноматериалов в ЕГАИС.