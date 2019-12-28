Путин подписал закон об изменениях в порядке заключения контрактов в сфере госзакупок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательное согласование с контрольным органом заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания процедуры закупок несостоявшейся. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, заказчик будет направлять в контрольный орган в сфере закупок обращение о согласовании контракта в случае "признания несостоявшимся конкурса, аукциона или запроса предложений, если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены контракта, который устанавливается правительством Российской Федерации". В настоящее время контракт подлежит согласованию независимо от размера начальной (максимальной) цены контракта.

Таким образом, закон предусматривает заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок.

Принятие закона направлено на повышение эффективности госзакупок, установление единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере, считают в кабмине.

Закон также исключает заключение соглашений об установлении сервитутов, поскольку это регулируется земельным законодательством и не может в полной мере соответствовать требованиям закона, в том числе в части планирования, способа определения поставщика и порядка исполнения контракта. Закон прописывает обеспечение возможности заключения договора аренды с единственным поставщиком в отношении такого объекта недвижимости, как земельный участок.

Документом также устанавливаются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов в отношении объектов капитального строительства, перечень которых утвержден правительством РФ либо органами власти регионов в целях реализации национальных проектов. В частности, увеличивается начальная (максимальная) цена контракта, по которому заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. Кроме того, отменяется ограничение годового объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме (в настоящее время он не должен составлять более 100 млн рублей).