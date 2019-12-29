{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Владимир Мау: ускоренные темпы роста ВВП РФ при снижении благосостояния не дадут эффекта

Ректор РАНХиГС подчеркнул, что такие темпы необходимы не в краткосрочном, а в долгосрочном плане

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ускоренные темпы роста ВВП России на фоне снижения благосостояния не дадут положительного эффекта, заявил в интервью ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

На эту тему
Владимир Мау: между экономикой и историей

"Темпы роста до 2% или 5% на фоне снижения благосостояния не дадут положительного эффекта. Кроме того, они нужны не в краткосрочном, а в долгосрочном плане. Важно не то, как вы отчитаетесь за один год, а что будет в статистическом сборнике через 10 лет", - считает он.

В этой связи Мау обратил внимание на политику "ускорения" 1986-1988 годов. Тогда темпы роста действительно увеличились, на два года превысив американские и британские, но произошло это ценой падения благосостояния народа. "Потом экономика 10 лет сжималась, упала на 40%. Краткосрочное повышение темпов роста ВВП привело к исчерпанию финансовых ресурсов, огромному бюджетному дефициту и государственному долгу, превысившему 100% ВВП", - напомнил ректор РАНХиГС.

Мау подчеркнул, что повышение темпов экономического роста можно обсуждать только с рядом существенных оговорок. "Мы должны обсуждать не темпы роста, а механизмы повышения экономической динамики, обращая внимание прежде всего на рост доходов населения и частных инвестиций, диверсификацию экспорта, развитие ипотеки. Это показатели точнее характеризовали бы положение в стране, нежели формальные темпы роста", - полагает эксперт.

Он также указал на то, что сегодня инновации удешевляются и становятся массовыми с уникальной скоростью. В то же время быстрое удешевление инноваций негативно сказывается на формальной статистике ВВП. "Это означает, что мы реально не понимаем, что происходит с валовым внутренним продуктом. Его снижает тот же Uber, поскольку требуется гораздо меньше машин. И электронные книги играют на понижение ВВП - для их производства не нужна древесина и столько магазинов", - отметил Мау.

По мнению ректора РАНХиГС, показатель ВВП как совокупность продаж товаров и услуг теряет прежнюю значимую роль: опыт показал, что его динамика и благосостояние не всегда совпадают. В частности, в Японии в последние четверть века ВВП почти не повышается, а благосостояние растет - в отличие от противоположного опыта СССР.

Теги
РоссияМау, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Ректор РАНХиГС: приоритетом экономики РФ является развитие конкуренции, а не приватизация
Владимир Мау при этом отметил, что это не отрицает общего тезиса, что частная экономика в современных условиях эффективнее государственной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС