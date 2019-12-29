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"Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

Средства, выделенные от государства на перевозки по данным направлениям, полностью израсходованы

ТАСС, 29 декабря. "Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств. Об этом сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.

Продажа льготных билетов будет возобновлена в случае поступлений дополнительных средств, отмечают в компании. "Все подтвержденные ранее бронирования на момент 28 декабря подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил", - сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

"Аэрофлот" начал продавать билеты по субсидируемым тарифам 20 декабря. Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград в экономическом классе. Летать по льготным тарифам могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

В 2019 году на поддержку перевозок по указанным направлениям было выделено 3,8 млрд рублей. В 2020 году планируется направить 5,8 млрд рублей.

При этом программа "плоских" тарифов компании (подразумевает фиксированную стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета) продолжает действовать без ограничений.

Теги
РоссияДальний Восток
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