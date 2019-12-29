{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Санья в 2020 году реализуют 10 проектов по повышению благосостояния жителей города

Их общая стоимость составит почти $114 млн

САНЬЯ /Китай/, 29 декабря. /ТАСС/. Власти города Санья (провинция Хайнань) объявили о планах реализовать 10 крупных проектов по повышению качества жизни его жителей. Как сообщила газета "Хайнань жибао", их общая стоимость составит около 800 млн юаней (около $113,8 млн), при этом финансирование будет предоставлено частному бизнесу.

По данным газеты, речь идет в том числе о создании в черте города 10 рынков сельскохозяйственной продукции и сети из 11 фирменных магазинов и 100 торговых точек с продуктами с фиксированными ценами. Кроме того, в число проектов включено строительство 10 детских садов, а также выкуп и переоборудование под эти цели шести других учреждений. Как отмечает издание, в общей сложности в них смогут обучаться более 4,3 тыс. детей.

Еще одной сферой деятельности станет строительство муниципального жилья - проект предусматривает возведение домов с более чем 4,2 таких квартир, которые будут предоставляться малоимущим семьям и другим категориям нуждающихся в жилой недвижимости жителей острова.

Другие проекты будут направлены на организацию снабжения питьевой водой проживающих в сельской местности возле города Санья людей и на поддержку местных крестьян. Последний предусматривает субсидирование и страхование сельского хозяйства, а также предоставление финансовой помощи хозяйствам аграриев. По планам властей, размер дотаций будет составлять до 50% от собственных капиталовложений сельских жителей. Один из проектов предусматривает микрозаймы, кредитование на льготных условиях, а также ссуды малоимущим жителям деревень.

Кроме того, авторы инициативы предусмотрели финансирование в 20,35 млн юаней (около $2,9 млн) проектов, связанных с повышением качества жизни инвалидов. Отдельный проект будет посвящен материальной поддержке малоимущих больных, а также диспансеризацию и лечение детей до 14 лет с врожденным пороком сердца. В рамках этой программы будет выделено 3,73 млн юаней (около $531 тыс. в качестве помощи сиротам и беспризорным, а также на образовательные программы для них. Еще одной мерой станет выделение 3,55 млн юаней (около $505 тыс.) на бесплатное лечение от туберкулеза.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Представители России и Украины начали процесс подписания документов по транзиту газа
Новый раунд переговоров между сторонами начался 26 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС