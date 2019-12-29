Власти Санья в 2020 году реализуют 10 проектов по повышению благосостояния жителей города

САНЬЯ /Китай/, 29 декабря. /ТАСС/. Власти города Санья (провинция Хайнань) объявили о планах реализовать 10 крупных проектов по повышению качества жизни его жителей. Как сообщила газета "Хайнань жибао", их общая стоимость составит около 800 млн юаней (около $113,8 млн), при этом финансирование будет предоставлено частному бизнесу.

По данным газеты, речь идет в том числе о создании в черте города 10 рынков сельскохозяйственной продукции и сети из 11 фирменных магазинов и 100 торговых точек с продуктами с фиксированными ценами. Кроме того, в число проектов включено строительство 10 детских садов, а также выкуп и переоборудование под эти цели шести других учреждений. Как отмечает издание, в общей сложности в них смогут обучаться более 4,3 тыс. детей.

Еще одной сферой деятельности станет строительство муниципального жилья - проект предусматривает возведение домов с более чем 4,2 таких квартир, которые будут предоставляться малоимущим семьям и другим категориям нуждающихся в жилой недвижимости жителей острова.

Другие проекты будут направлены на организацию снабжения питьевой водой проживающих в сельской местности возле города Санья людей и на поддержку местных крестьян. Последний предусматривает субсидирование и страхование сельского хозяйства, а также предоставление финансовой помощи хозяйствам аграриев. По планам властей, размер дотаций будет составлять до 50% от собственных капиталовложений сельских жителей. Один из проектов предусматривает микрозаймы, кредитование на льготных условиях, а также ссуды малоимущим жителям деревень.

Кроме того, авторы инициативы предусмотрели финансирование в 20,35 млн юаней (около $2,9 млн) проектов, связанных с повышением качества жизни инвалидов. Отдельный проект будет посвящен материальной поддержке малоимущих больных, а также диспансеризацию и лечение детей до 14 лет с врожденным пороком сердца. В рамках этой программы будет выделено 3,73 млн юаней (около $531 тыс. в качестве помощи сиротам и беспризорным, а также на образовательные программы для них. Еще одной мерой станет выделение 3,55 млн юаней (около $505 тыс.) на бесплатное лечение от туберкулеза.