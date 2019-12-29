Промсвязьбанк перевел к себе на обслуживание более 80% компаний ОПК

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ, опорный банк для оборонно-промышленного комплекса) на текущий момент обслуживает более 50% контрактов по гособоронзаказу, а также перевел к себе на обслуживание более 80% компаний сектора ОПК. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"В настоящее время ПСБ обслуживает более 50% от общего объема гособоронзаказа. Более 80% предприятий и компаний сектора ОПК обслуживается в банке. В рамках данной работы ПСБ предлагает программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщили в пресс-службе.

По словам главы банка Петра Фрадкова, ПСБ уже сейчас имеет все ресурсы для обслуживания 100% сектора ОПК. "Наша стратегическая задача - взять на себя обслуживание до 70% всего сектора ОПК страны до 2022 года. Однако уже сейчас у нас есть все ресурсы для потенциального обслуживания до 100%. ПСБ готов обеспечить новое качество сервиса и работы с предприятиями отрасли с учетом их специфики", - привели в пресс-службе слова Фрадкова.

Также в банке отметили, что по итогам 2019 года объем финансирования ОПК со стороны банка составит около 450 млрд рублей.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий Промсвязьбанк в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавляет Петр Фрадков.