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Губернатор Забайкалья: экономика края в 2019 году впервые за много лет показала рост

Доход бюджета региона по итогам 2019 года достиг рекордного для края уровня - 79,8 млрд рублей
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЧИТА, 29 декабря. /ТАСС/. Экономика Забайкальского края в уходящем 2019 году впервые за несколько лет продемонстрировала рост по всем основным показателям, сообщил губернатор Александр Осипов в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

"Инвестиции, валовый региональный продукт, основные объемы производства, выручки, товарооборота - по всем этим показателям впервые за многие годы у нас наблюдаются положительные значения. У нас почти на 5% выросло промышленное производство, идет прирост инвестиций, на 2,5% возросли реальные доходы населения, идет рост розничного товарооборота, оказания платных услуг, практически всех видов грузовых перевозок, а это показывает, что наша экономика растет", - сказал Осипов.

Он заявил, что "эта хорошая тенденция позволяет рассчитывать на рост и в следующем году". "Тенденция по росту заработной платы и созданию рабочих мест будет продолжаться", - подчеркнул губернатор.

Доходная часть бюджета Забайкальского края по итогам 2019 года достигла рекордного для региона уровня - 79,8 млрд рублей. За год доходы краевой казны "подросли" на 21,3 млрд рублей, из которых 4,6 млрд рублей - это рост собственных доходов, а 16,6 млрд рублей Забайкалье получило от федерального центра. Расходы регионального бюджета выросли на такой же объем и составили 80,8 млрд рублей. Дефицит сохранился на первоначальном уровне в 357 млн рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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