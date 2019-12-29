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СМИ: Париж и Москва развертывают кооперацию в сфере искусственного интеллекта

По данным Les Echos, компания Sigfox вышла на российский рынок и планирует расширять на нем свою деятельность

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Компании Франции и России успешно развертывают сотрудничество в различных сферах, связанных с применением искусственного интеллекта. Об этом пишет в понедельник газета французских деловых кругов Les Echos.

Она обращает в этой связи особое внимание на недавнее подписание соглашения о стратегическом партнерстве между российской "Лабораторией Наносемантики" и французской компанией IT-технологий Linagora. По сведениям газеты, это сотрудничество будет направлено на выработку общей дорожной карты в сфере исследований и технологических разработок по искусственному интеллекту.

"Обе фирмы являются подлинными чемпионами в области свободного программного обеспечения и располагают поддержкой правительств своих стран", - заявил в этой связи изданию глава Linagora Александр Запольский. "Мы проведем обмен результатами наших исследований с тем, чтобы разработать сервисы голосовой помощи, независимые от американских лидеров отрасли", - заверил он. По данным издания, французские власти заявили в этой связи, что такой обмен технологиями должен происходить в условиях полной прозрачности и при условии общего представления о свободе интернета и о кибербезопасности.

Сотрудничество необходимо

Жан-Шарль Деконник, возглавляющий компанию Generix, считает, что "Франция и Россия - это две страны, достигшие высшего уровня в сфере математики". "Нам просто надлежит сотрудничать в области искусственного интеллекта", - подчеркнул эксперт. Он особо отметил, что в сфере облачных технологий "Европа проиграла битву американским фирмам-гигантам. Однако теперь, с помощью России, Европа получает возможность ликвидировать свое отставание в том противоборстве, которое ведется в сфере технологий баз данных", - заявил Деконник.

"Существует множество домыслов и предубеждений в отношении России. Следует развеять их в отношении российского рынка. Надлежит быть прагматичными - холодная война давно закончилась", - отметил Деконник.

Его фирма, открывшая уже филиал в Москве и специализирующаяся на инновационных технологиях в логистической сфере, в частности на обеспечении поставок товаров для сетей магазинов розничной торговли, уже создала в российской столице облачное хранилище данных для частных российских клиентов.

По сведениям Les Echos, вышла на российский рынок и планирует расширять на нем свою деятельность и французская компания Sigfox, специализирующаяся на услугах связи для сферы интернета вещей - предметов, подключенных к мировой сети. По мнению главы фирмы Эрика Бриссе, Россия способна быстро наверстать некоторое отставание в этой области. "Франция и Россия располагают возможностями для того, чтобы успешного сотрудничать, не опасаясь друг друга", - уверен предприниматель.

Теги
РоссияФранция
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