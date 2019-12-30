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Частные инвестиции в центр "Долина Менделеева" на первом этапе составят 5 млрд рублей

Объекты первого этапа запустят в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Первые объекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева" в Москве будут открыты в 2021 году, частные инвестиции на начальном этапе проекта составят 5 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В 2021 году планируется запустить объекты первого этапа "Долины Менделеева" <...> Ожидается, что на первом этапе в проект будет вложено около 5 млрд частных инвестиций, что позволит новым 25 малым и средним компаниям уже в ближайшие два года начать работу", - приводит пресс-служба Минпромторга слова министра.

Как отметил председатель правления компании "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов, эта компания приняла стратегическое решение поддержать предложение Мантурова и ведет обсуждение с ИНТЦ "Долина Менделеева" механизма возможного сотрудничества с учетом потребности отрасли и компании в научно-технических разработках. Ранее замминистра экономического развития Оксана Тарасенко сообщила ТАСС, что компания "Сибур Холдинг" может стать одним из инвесторов проекта.

Проектирование и строительство основных корпусов центра на территории Тушинского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева запланировано на 2020 год. Как отмечает пресс-служба, центр займется разработкой "зеленых" технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии, нефтехимии, а также подготовкой специалистов по этим направлениям. По словам Мантурова, научно-технологический центр будет разделен на три кластера: научно-технологический, занимающийся исследованиями и подготовкой специалистов, производственный, который будет иметь совокупный объем выработки до 1000 тонн в год, и кластер, поддерживающий инфраструктуру, отвечающий за проектирование, сертифицирование и финансирование стартапов.

"По ряду позиций современная химическая отрасль России еще находится в зависимости от импортных поставок продукции малотоннажной химии и особо чистых веществ. Справиться с данным вызовом должен инновационный научно-технологический центр "Долина Менделеева", ориентированный на решение задач импортозамещения и импортоопережения в области химических технологий", - приводит министерство слова Мантурова.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ИНТЦ "Долина Менделеева". В пояснительной записке к постановлению отмечается, что центр создается в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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