Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 47,5 пункта

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2019 года вырос до 47,5 пункта против 45,6 пункта в ноябре. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Российская промышленность указала на умеренное ослабление рыночной конъюнктуры в декабре, несмотря на максимальный рост PMI за четыре месяца. Замедление общего сокращения произошло на фоне более слабого падения объемов производства и новых заказов. Компании продолжали сокращать рабочие места и деловые ожидания остались относительно приглушенными", - отмечается в обзоре.

В IHS Markit добавили, что рост индекса в декабре свидетельствует о более слабом ухудшении деловых условий в обрабатывающих отраслях России, по сравнению с ноябрьскими показателями. При этом среднее квартальное значение в IV квартале 2019 года указало на минимальные темпы прироста индекса за последние 10 лет.

Ключевым фактором более низкого общего снижения индекса PMI стало незначительное сокращение объемов производства, что связано со слабым спросом и низким притоком новых заказов. Несмотря на снижение числа заказов, оно оставалось устойчивым. Одновременно также наблюдалось снижение объемов новых заказов как от российских, так и от иностранных клиентов. При этом спад наблюдается восьмой месяц подряд.

В исследовании указывается, что в декабре продолжилась тенденция на сокращение уровня занятости в российских компаниях, однако темпы снижения были устойчивыми. В то же время, в декабре повышение цен на продукцию было незначительным и оказалось минимальным с уровня апреля 2017 года, несмотря на более интенсивный рост издержек. Это обуславливается ростом закупочных цен на сырье.

"Российский производственный сектор оставался в упадке в конце 2019 года, и данные за декабрь еще больше расширили текущую ситуацию с ухудшением рыночной конъюнктуры. Вслед за результатами PMI по четвертому кварталу, ожидается, что официальные данные также покажут замедление производственного роста в течение последних месяцев 2019 года. Наш текущий прогноз указывает на годовой рост 2,4% в последнем квартале", - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.