В ОЭЗ в Грозном создадут завод по производству противотуберкулезных препаратов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заводы полного цикла по производству лекарственных форм, противотуберкулезных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета создадут в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Грозный" в Чечне. Такая информация содержится в постановлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о создании ОЭЗ, опубликованного на сайте кабмина.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны промышленно-производственного типа. По его словам, еще в начале 2019 года в Сочи республика подписала соглашения с четырьмя потенциальными резидентами, которые готовы вложить в площадку более 6 млрд рублей, создав на первом этапе 650 рабочих мест. Кадыров отмечал, что управляющей компанией определено ОАО "Чеченнефтехимпром", под ОЭЗ отводятся 256 га земли промышленного назначения, на которой ранее размещались заводы нефтехимии.

"Подписанным постановлением принято решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" на территории муниципального образования - городской округ "Город Грозный" Чеченской Республики. На территории ОЭЗ "Грозный" <...> планируется создание объектов транспортной, социальной, инженерной, инновационной инфраструктуры, строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс", дата-центра, заводов полного цикла по производству лекарственных форм, противотуберкулезных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета", - говорится в справке к документу.

Предполагается, что создание ОЭЗ "Грозный" будет способствовать социально-экономическому развитию Чечни, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест. В частности, ожидается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Грозный" составит около 14,2 млрд рублей. Будет создано не менее 1,5 тыс. рабочих мест, говорится на сайте кабмина.

Проект постановления о создании в Грозном ОЭЗ промышленно-производственного типа был подготовлен Минэкономразвития РФ. В соответствии с ним, в 2020-2021 годах на эти цели предполагается выделить 3,9 млрд рублей из федерального бюджета. Правительство Чечни планирует вложить 39,3 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ.