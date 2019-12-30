Портфель зарубежных заказов Росатома по итогам 2019 года составит $133-135 млрд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Портфель зарубежных заказов Росатома на 10 лет вперед по итогам этого года будет в диапазоне от $133 млрд до $135 млрд. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы в горизонте $133-135 млрд будем оставаться", - сказал он.

"Мы будем работать все выходные: и 31 декабря, и 1 января. Целый ряд вопросов и проектов мы будем закрывать и в первые дни года. Будем работать с азиатами, будем работать с Индией, с нашими бенгальскими партнерами, поэтому окончательная конфигурация карты КПЭ (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) нам непонятна", - сказал он.

В сентябре 2018 года Лихачев сообщал, что Росатом ставит перед собой задачу обеспечить портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед в объеме не менее $130 млрд в год. Первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров на пресс-конференции в рамках XI международного форума "Атомэкспо-2019" в апреле 2019 года говорил, что госкорпорации удается сохранять портфель зарубежных заказов на уровне от $130 млрд до $140 млрд.

Говоря об итогах года, Лихачев отметил, что по итогам 2019 года будет на 100% выполнен гособоронзаказ, будет поставлен очередной рекорд по выработке электроэнергии (более 208 млрд кВт*ч), перевыполнен план по выручке в результате деятельности за рубежом, а также от внедрения новых продуктов госкорпорации.

Стратегия развития

Новая стратегия развития Росатома может быть утверждена наблюдательным советом госкорпорации в первом квартале 2020 года.

"Разработали и уже создали в этом году новую стратегию, она базируется на видении 2020-2030. Я надеюсь, что в штатном режиме набсовет ее утвердит в первом квартале будущего года", - сказал Лихачев.

Ранее Лихачев в поздравлении ветеранов отрасли отметил, что Росатом в следующем году примет новую стратегию развития госкорпорации с учетом новых обязанностей.

Глава Росатома сообщил, что в новой стратегии предусмотрен рост выручки госкорпорации к 2030 году в долларовом выражении в три раза, до $49-50 млрд или до 4 трлн рублей в рублевом выражении. При этом доля новых продуктов в выручке должна достичь 40%, зарубежная выручка - превысить 50%. "То есть мы становимся на 40% новыми и на 55% глобальными, зарабатывая на внешнем рынке", - отметил Лихачев.

"По тем новым технологиям, которые мы сейчас возглавляем в стране, нам нужно выйти на мировой рынок и занять там достойное место, то есть стать технологическим лидером не только в атомных компетенциях, но и в ряде других направлений. Это, скорей всего, точно будут композиты, с большой вероятностью это будут кванты, точно ряд направлений в новых материалах определенный, по ядерной медицине, в том числе по оборудованию ставим перед собой такие задачи. Думаю, что ряд цифровых продуктов будет вполне себе адекватен мировому рынку и, конечно же, логистика, имею в виду работу не только атомного ледокольного флота, сколько вообще круглогодичное использование Северного морского пути", - добавил Лихачев.

АЭС "Аккую"

Госкорпорация сохраняет планы по вводу первого блока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в 2023 году при помощи турецких партнеров.

"Мы делаем все, чтобы успеть, это будет рекорд если мы успеем. И это будет очень сильно зависеть от наших турецких партнеров", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, будет ли первый блок станции введен в 2023 году.

Лихачев напомнил, что инжиниринговая компания "Концерн Титан - 2" и турецкая строительная компания Ictas создали совместное предприятие, которое является генеральным подрядчиком строительства. "Если у них пойдет дело, то шансы в 2023 году запустить блок вполне себе есть", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в фундаменте первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" появились трещины в процессе подборки бетонной смеси на экспериментальном участке. Лихачев уточнил, что в результате этого бетон был перезалит, но не на всей площадке, а лишь на ее части. В настоящее время бетонирование фундаментной плиты первого блока "Аккую" идет темпами, соответствующим ожиданиям.

"Первые заливки были экспериментальные, они были не все удачные, но, начиная с ноября, у нас уже полным ходом идет бетонирование. Забетонировали фундаментную плиту первого блока. Освоение бетонных работ у нас в декабре вышло на темпы, которые нам нужны в следующем году", - сказал глава госкорпорации.

Торжественная церемония, посвященная заливке первого бетона в фундамент второго блока атомной электростанции, может состояться к марту 2020 года.

"Работы уже идут, сейчас мы работаем в рабочем режиме. Возможно, мы можем провести официальную церемонии заливки бетона к марту", - сказал Лихачев.

Заливка первого бетона означает фактический старт строительства блока.

В конце августа "Аккую Нуклеар" (входит в Росатом), которая реализует проект строительства первой в Турции АЭС "Аккую", получила основную лицензию, позволяющую начать строительство второго блока.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется созданной в Турции компании "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года.

После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год.

АЭС "Ханхикиви-1"

Росатом после получения лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1" проведет переговоры с финским правительством для актуализации сроков строительства станции и параметров этого проекта, сообщил Лихачев.

"После получения лицензии будем вести дополнительные переговоры с правительством [Финляндии]. У них правительство принимает решение о станции, - сказал он. - Мы точно понимаем, что проект будет не такой, как задумывался при контрактации. В силу того, что изменения произошли даже чисто временные. Точно должна быть внесена актуализация, во-первых, в сроки, они сдвинуты, во-вторых, и в тот проект, который окончательно залицензирует финский регулятор".

Росатом рассчитывает сдать финскому регулятору документы для получения лицензии на строительство АЭС в 2020 году, а в 2021 году получить саму лицензию.

"Мы не можем полномасшатабно выйти без лицензии, без разрешения на объект,поэтому там идут очень ограниченные работы на объекте подготовительного характера", - сказал глава Росатома.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви - 1" компания "Русатом оверсиз" (входит в "Росатом") и финская Fennovoima подписали в конце декабря 2013 года. В апреле 2016 года первый замглавы российской госкорпорации Кирилл Комаров сообщал, что ввод в эксплуатацию АЭС в Финляндии ожидается в 2024 г. Но процесс выдачи лицензии финским регулятором на начало строительных работ затянулся.

Сообщалось, что процесс получения лицензии затягивается по причине того, что предоставление требуемой финскими властями для лицензии документации продвигается медленнее, чем планировалось. Завершить процесс лицензирования АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, затем в 2019 году.

В декабре этого года сообщалось, что Fennovoima направила на рассмотрение Центра ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) обновленные части предварительного отчета по обоснованию безопасности АЭС "Ханхикиви-1".

Покупка 30% в группе "Дело"

По словам Лихачева, Росатом при подготовке сделки по покупке 30% в группе "Дело" Сергея Шишкарева не учитывал покупку группой доли в "Трансконтейнере", которая была завершена незадолго до сделки между госкорпорацией и частным транспортно-логистическим холдингом. "Без ["Трансконтейнера"]", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, учитывалась ли покупка "Делом" контрольного пакета в "Трансконтейнере" при оценке холдинга.

"Ее [оценку] раньше проводили. У нас решение о начале due diligence было в феврале, due diligence был в мае - июне. Конечно, создавая такие альянсы, мы смотрим сценарий минимум, сценарий оптимум, максимум", - добавил Лихачев.

В конце года группа "Дело" приобрела контрольный пакет в размере 50% плюс две акции железнодорожного оператора "Трансконтейнер". Затем стало известно, что 30% в головной компании группы купила госкорпорация "Росатом". По словам Шишкарева, вместе с Росатомом группа будет развивать не только перевозки углеводородов по Северному морскому пути, но и контейнерные.

Лихачев сообщил, что договоренность о сделке между Росатомом и группой "Дело" была достигнута еще полтора года назад. "Нам действительно нужен частный партнер, но партнер опытный в логистике, обладающий весом и в формальном объеме перевозок контейнеров, но самое главное, имеющий людей, опыт, компетенции работы на глобальном рынке перевозок. Из всех партнеров, которые есть нам Шишкарев показался наиболее адекватным и контактным. Понятно, мы не можем его ограничить в его развитии, то что группа "Дело" участвовала в покупке "Трансконтейнера" не было условием ни с нашей, ни его стороны, но на мой взгляд гармонично дополнило нашу с ним программу, связанную с созданием такого большого логистического альянса", - сказал глава Росатома.

Росатом и группа "Дело" не раскрывают стоимость сделки. Но Лихачев отметил, что часть кредита, привлеченного группой "Дело" на вхождение в уставный капитал "Трансконтейнера", группа будет закрывать деньгами, полученными в результате продажи Росатому 30% в управляющей компании группы "Дело".

Реабилитация пострадавших под Северодвинском

Говоря о реабилитации трех испытателей Росатома, которые пострадали при взрыве в августе во время испытания реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском, Лихачев отметил, что она идет успешно.

"Я не говорю о безвозвратных потерях и о трех парнях, которые до сих пор проходят курсы восстановления, слава богу, успешно", - сказал он, говоря о событиях уходящего года.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра, трое были госпитализированы. Изначально сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя.