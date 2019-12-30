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Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля

Курс евро составил 69,46 рубля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля.

Курс евро также вырос на 15 копеек и достиг отметки в 69,46 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 3053,44 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,08% и достиг отметки в 1550,66 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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