"Камаз" намерен в 2020 году продать на российском рынке 29 тыс. грузовиков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Камаз", согласно принятому бизнес-плану на 2020 год, рассчитывает продать 29 тыс. грузовиков на российском рынке, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с документом, в следующем году "Камаз" должен реализовать 35 тыс. 709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6 тыс. 709 - на рынки зарубежных стран", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, компания планирует сохранить продажи на уровне текущего года. Как ранее сообщал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, по итогам 2019 года компания намерена продать на российском авторынке не более 29 тыс. грузовиков. Однако экспортные планы компании стали более амбициозными - 6,7 тыс. автомобилей в 2020 году против 5 тыс. в 2019 году.

При этом "Камаз" ожидает занять 46% долю на рынке грузовых автомобилей РФ в 2020 году.

Ранее Когогин говорил, что продажи тяжелых грузовиков (14-40 т) в России в 2020 году, по прогнозу "Камаза", упадут на 5% или останутся на уровне 2019 года (около 58 тыс. шт.).

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Крупнейшими акционерами "Камаза", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и немецкий автоконцерн Daimler (15%).