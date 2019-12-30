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СМИ: запасы PetroChina за год выросли на рекордные 1,84 млрд тонн

По данным компании, чистая прибыль увеличилась до $7,85 млрд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Углеводородные запасы китайской компании PetroChina увеличились на 1,84 млрд тонн нефтяного эквивалента в 2019 году. Как сообщает в понедельник агентство Xinhua, прирост этого года стал рекордным для компании.

"[В этом году] в Ордосском бассейне в уезде Цинчэн (центральная часть Китая) было обнаружено крупное месторождение нефти с запасами 1 млрд тонн, на юге провинции Сычуань (западная часть Китая) геологическая разведка подтвердила наличие 1 трлн куб. м сланцевого газа, в Таримском бассейне в районе Боцзы-Дабэй (северо-западная часть Китая) - тоже 1 трлн куб. м", - приводит агентство слова президента совета директоров PetroChina Ван Илиня.

По его словам, в этом году компания также совершила крупный прорыв в геологической разведке в Джунгарском нефтегазовом бассейне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

По данным PetroChina, в 2018 году внутри Китая прирост новоразведанных геологических запасов нефти составил 633,16 млн тонн, природного газа - 584,6 млрд куб. м. Ее чистая прибыль в прошлом году увеличилась на 130,7%, до 52,59 млрд юаней ($7,85 млрд).

PetroChina основана в 1999 году. Компания входит в состав китайской государственной нефтегазовой корпорации CNPC.

Тонна нефтяного эквивалента - единица энергии, получаемая при сжигании одной тонны нефти.

В новость были внесены изменения (12:08 мск) — уточнен заголовок.

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