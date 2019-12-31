Эмитент и регистратор выпусков ценных бумаг разделят ответственность за убытки инвесторов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Регистрацией выпусков эмиссионных ценных бумаг, помимо Банка России, теперь будут заниматься регистраторы, биржи, а также центральные депозитарии. Новым функционалом регистрирующие организации были наделены с 1 января 2020 года благодаря вступившим в силу поправкам в закон "О рынке ценных бумаг" и отдельным законодательным актам.

Для проведения процедуры регистрации выпусков учредители должны будут заключить с регистрантом специальный договор. В случае убытков инвесторов и акционеров, в том числе из-за нарушения требований законодательства РФ при регистрации выпуска акций, эмитент и регистратор выпусков понесут солидарную ответственность. Таким образом, совместно с возможностью оказания новой услуги, регистратор получает и дополнительный финансовый риск. В свою очередь эмитент, поручая регистрацию выпуска акций, должен удостовериться в том, что все требования законодательства, в том числе процедурные, были соблюдены регистратором. Последний в свою очередь имеет право отказать клиенту в регистрации выпуска.

Поправки в федеральный закон "О рынке ценных бумаг" были опубликованы еще в декабре 2018 года. Нововведения направлены на демонополизацию деятельности Банка России по регистрации выпусков ценных бумаг, а также упрощение процедур эмиссии в целом.