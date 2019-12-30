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Продажи "Ансат" Aurus планируются на уровне 20-25 вертолетов в год с 2021 года

Первые контракты на этот вертолет планируется заключить в начале 2020 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Продажи вертолетов люкс класса "Ансат" Aurus планируются на уровне 20-25 единиц в год с 2021 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"Мы рассчитываем, что это (продажи вертолета "Ансат" Aurus - прим. ТАСС) на ближайший год как минимум пять машин, - сказал Мантуров. - С циклом 20-25 машин по году рассчитываем выйти, начиная с 2021 года".

Ранее генеральный директор холдинга Андрей Богинский сообщал, что первые контракты на этот вертолет планируется заключить в начале 2020 года.

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в августе этого года был представлен вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона был создан специалистами холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Модификация ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.

Легкий двухдвигательный многоцелевой "Ансат" выпускает Казанский вертолетный завод с 2013 года.

 

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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