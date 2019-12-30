Прямое авиасообщение Сочи - Шэньчжэнь открылось накануне Нового года

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Сочи и Китаем открылось накануне Нового года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова.

"Авиасообщение открылось. Первый [самолет] полетел", - сказали в пресс-службе, добавив, что ранее по данному маршруту можно было летать только с пересадками через Москву.

По данным пресс-службы, рейсы будут осуществляться из Сочи один раз в неделю по воскресеньям, при высоком спросе с марта 2020 предполагается увеличение их количества до четырех. Время в полете будет занимать около 8 часов, полеты будет осуществлять авиакомпания iFly Airlines на самолетах вместимостью 345 человек. Для групп граждан обоих государств будут действовать послабления визового режима. Инициатором этого проекта ранее выступила игорная зона "Красная Поляна", так как одним из приоритетных направлений ее развития является привлечение иностранного потока туристов.

"Китай станет хорошим подспорьем для всей туристической инфраструктуры Сочи. Это люди, которые будут посещать организованными экскурсиями все возможные достопримечательности нашего курорта. <...> В первую очередь им интересна развлекательная составляющая, поэтому игорная зона становится для них естественным магнитом", - привели в пресс-службе курорта "Красная Поляна" слова директора по развитию игорной зоны Дмитрия Анфиногенова.

Количество гостей игорной зоны в 2019 году составило более 700 тыс. человек, из которых 124 тыс. 469 иностранцы. Этот показатель на 42% выше по сравнению с прошлым годом, тогда количество иностранных гостей составляло 87 тыс. 176 человек.