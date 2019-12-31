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Ввоз иностранных самолетов в Россию при регистрации в госреестре освобожден от уплаты НДС

Исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс являются экономическим рычагом для стимулирования перевода гражданских самолетов в российский реестр

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ввоз в Россию гражданских самолетов иностранного производства освобожден от уплаты НДС с 2020 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года.

Норма будет действовать только для тех самолетов, которые зарегистрированы в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Как следует из текста документа, эксплуатанты иностранных самолетов, которые были ввезены на территорию РФ раньше и зарегистрированы в реестре другой страны, будут освобождены от уплаты НДС до 1 января 2023 года.

"Сейчас в отношении ввозимых в Россию самолетов иностранного производства действует процедура временного ввоза, которая позволяет иметь полное или частичное условное освобождение от таможенных пошлин и НДС, - сообщил исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. - Поправки в Налоговый кодекс, по сути, являются экономическим рычагом для стимулирования перевода гражданских самолетов в российский реестр. Держать самолеты в иностранном реестре, уплачивая НДС, для авиакомпаний будет значительно менее выгодно".

Российские авиавласти уже не первый год настаивают на регистрации самолетов в России. В отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в иностранных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Бермуды) и Ирландии.

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Россия
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