Трутнев назвал приоритеты работы на Дальнем Востоке в 2020 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Создание медицинского кластера, условий для занятия вольным приносом золота и продолжение работы по совершенствованию законодательства станут приоритетами работы на Дальнем Востоке в 2020 году, сообщил в понедельник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"На Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Владимирович Путин дал нам целый ряд очень важных поручений. Эти поручения связаны с созданием медицинского кластера для того, чтобы люди могли получать более технологичную медицинскую помощь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Также в числе приоритетных Трутнев обозначил развитие вольноприносительства - добычи золота частными предпринимателями. "Вроде небольшой вопрос, связанный с вольным приносом золота, но это рабочие места для людей. Для Магадана это имеет существенное значение. <…> И, наконец, последнее: естественно, мы будем продолжать [работу над] законодательством, улучшать условия для инвестиций, будем стараться это делать впереди России всей", - добавил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поднял тему создания медкластера на Дальнем Востоке. В конце сентября он поручил представить предложения по созданию в ДФО медицинского кластера для обеспечения инновационной деятельности в здравоохранении. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством здравоохранения РФ при участии администрации Приморского края должны представить предложения с проектами нормативных правовых актов, определив "особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья". Путин ожидает доклад по этому вопросу до 15 января 2020 года.