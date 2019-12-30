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Кубань в 2019 году перевыполнила план по курортному сбору на 50%

Бюджет региона получил 225 млн рублей

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край перевыполнил план по курортному сбору на 50%, всего в бюджет региона в 2019 году поступило 225 млн рублей, что на 75 млн рублей больше, чем планировалось. Об этом ТАСС в понедельник сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"По курортному сбору в этом году мы перевыполнили план на 50%. В бюджет края поступила немалая сумма - 225 млн рублей (по плану сумма сбора должна была составить 150 млн рублей)", - сообщил Кондратьев.

Он уточнил, что собранные средства направят на улучшение облика курортных городов и развитие инфраструктуры.

В эксперименте на Кубани принимают участие города-курорты Сочи, Анапа, Геленджик, город Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Джубгское, Небугское, Новомихайловское и Шепсинское. С 1 января 2020 года география курортного сбора распространится еще на три популярных у туристов населенных пункта: Ейское городское и Должанское сельское поселение Ейского района, Тенгинское сельское поселение Туапсинского района.

Об эксперименте

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен.

В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В Алтайском крае аналогичный сбор действует в Белокурихе.

 

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РоссияКраснодарский край
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